Коронавирус в мире: за прошедшие сутки COVID-19 заразились 63 310 людей

Состоянием на утро 31 марта в мире насчитывается 787 010 людей, которые поражены коронавирусом: из них 37 829 скончались, но 166 088 смогли побороть вирус.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на онлайн-карту распространения COVID-19.

Первенство по числу заболевших держат США: 164 610 больных (+ 21 585 за день). Из этого числа 3 170 людей умерли, а 5 945 смогли вылечиться.

Уже более 100 тысяч больных насчитывается в Италии. А если точнее, то диагноз COVID-19 установлен у 101 739 людей (+ 4 050): из них 11 591 умерли, а 14 620 выздоровели.

На третье место в этой печальной статистике вырвалась Испания: 87 956 заболевших (+ 7 846), 7 716 летальных исходов и 16 780 выздоровлений.

В Китае, как известно, пик эпидемии давно спал. Во многих регионах уже нет больных и не фиксируются новые случаи заражения. Всего здесь COVID-19 был установлен у 82 240 людей (+ 88), из них 3 309 умерли, но 76 196 уже вылечились.

Прибавилось заболевших в Германии: уже 66 885 зараженных (+ 4 450). При этом, с таким числом заболевших здесь 645 летальных случаев и 13 500 выздоровлений.

Растет число зараженных и во Франции. Здесь насчитывается 45 170 (+ 4 447) больных, из которых 3 030 умерли, а 7 964 смогли вылечиться.

В Иране COVID-19 выявили у 41 495 людей (+ 3 186). Из этого числа 2 757 скончались, но 13 911 уже вылечились.

К 22 454 выросло число больных в Великобритании (+ 2 670). От коронавируса здесь скончалось 1 411 людей, а 171 успешно вылечились.

В Швейцарии насчитывается 15 922 зараженных (+ 1 093), из них 359 умерли, а 1 824 выздоровели.

Выросло число заболевших и в Бельгии к 11 889 (+ 1 063). В этой стране от COVID-19 умерли 513 людей, и 1 527 уже выздоровели.

К 11 817 поднялось число зараженных в Нидерландах (+ 887). Здесь зафиксировано 865 летальных исходов и 253 случая выздоровления.

Более 10 000 случаев заболевания уже в Турции. Здесь заболело 10 807 человек (+ 1 590), 168 скончались и 152 полностью вылечились.

В иных уголках мира ситуация с COVID-19 такова:

Южная Корея — 9 786 заболевших

Австрия — 9 634

Канада — 7 448

Португалия — 6 408

Израиль — 4 831

Бразилия — 4 661

Австралия — 4 550

Норвегия — 4 462

Швеция — 4 028

Чехия — 3 002

Ирландия — 2 910

Дания — 2 756

Малайзия — 2 626

Чили — 2 449

Польша — 2 132

Румыния — 2 109

Люксембург — 1 988

Эквадор — 1 966

Япония — 1 953

Пакистан — 1 865

Россия — 1 836

Таиланд — 1 651

Филиппины — 1 546

Саудовская Аравия — 1 453

Индонезия — 1 414

Финляндия — 1 355

ЮАР — 1 326

Индия — 1 251

Греция — 1 212

Мексика — 1 094

Исландия — 1 086

Панама — 1 075

Аргентина — 966

Перу — 950

Доминиканская Республика — 901

Сингапур — 879

Колумбия — 798

Хорватия — 790

Сербия — 785

Словения- 756

Эстония — 715

Катар — 693

Египет — 656

Новая Зеландия — 647

Ирак — 630

ОАЭ — 611

Алжир — 584

Марокко — 556

Украина — 549

Литва — 533

Бахрейн — 515

Венгрия — 492

Армения — 482

Ливан — 446

Босния и Герцеговина — 379

Болгария — 379

Латвия — 376

Андорра — 370

Тунис — 362

Словакия — 336

Коста-Рика — 330

Казахстан — 325

Уругвай — 320

Тайвань — 306

Молдова — 298

Северная Македония — 295

Азербайджан — 273

Иордания -268

Кувейт — 266

Буркина Фасо — 246

Сан-Марино — 230

Кипр — 2230

Албания — 223

Вьетнам — 204

Камерун — 193

Оман — 179

Афганистан — 170

Куба — 170

Кот д’Ивуар — 168

Сенегал — 162

Мальта — 156

Беларусь — 152

Гана — 152

Узбекистан — 150

Гондурас — 141

Венесуэла — 135

Нигерия — 131

Маврикий — 128

Бруней — 127

Шри-Ланка — 122

Палестинская территория — 117

Грузия — 108

Боливия — 107

Камбоджи — 107

Киргизстан — 107

Косово — 106

Черногория — 105

Тринидад и Тобаго — 85

Конго (Киншаса) — 81

Руанда — 70

Парагвай — 65

Лихтенштейн — 64

Кения — 50

Бангладеш — 49

Монако — 49

Мадагаскар — 46

Гватемала — 36

Ямайка — 36

Замбия — 35

Барбадос — 34

Уганда — 33

Сальвадор — 32

Того — 30

Нигер — 30

Мали — 25

Эфиопия — 23

Гвинея — 22

Конго (Браззавиль) — 19

Танзания — 19

Джибути — 18

Мальдивы — 18

Габон — 16

Гаити — 15

Эритрея — 15

Багамы — 14

Бурма — 14

Доминика — 12

Экваториальная Гвинея — 12

Монголия — 12

Намибия — 11

Сейшелы, Сирия — 10

Эставини, Гренада, Сент-Люсия, Лаос — 9

Гвинея-Бисау, Гайана, Лаос, Ливия, Мозамбик, Суринам, Зимбабве — 8

Ангола, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невитс — 7

Бенин, Кабо Верде, Ватикан, Судан, Мавритания— 6

Чад, Фиджи, Непал — 5

Бутан, Никарагуа, Гамбия— 4

Белиз, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Либерия, Сомали — 3

М.С. Зандам— 2

Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Восточный Тимор — 1

Напомним, ранее мы сообщали, что за рубежом от коронавируса лечатся 30 украинцев.