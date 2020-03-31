Коронавирус в мире: за прошедшие сутки COVID-19 заразились 63 310 людей
Состоянием на утро 31 марта в мире насчитывается 787 010 людей, которые поражены коронавирусом: из них 37 829 скончались, но 166 088 смогли побороть вирус.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на онлайн-карту распространения COVID-19.
Первенство по числу заболевших держат США: 164 610 больных (+ 21 585 за день). Из этого числа 3 170 людей умерли, а 5 945 смогли вылечиться.
Уже более 100 тысяч больных насчитывается в Италии. А если точнее, то диагноз COVID-19 установлен у 101 739 людей (+ 4 050): из них 11 591 умерли, а 14 620 выздоровели.
На третье место в этой печальной статистике вырвалась Испания: 87 956 заболевших (+ 7 846), 7 716 летальных исходов и 16 780 выздоровлений.
В Китае, как известно, пик эпидемии давно спал. Во многих регионах уже нет больных и не фиксируются новые случаи заражения. Всего здесь COVID-19 был установлен у 82 240 людей (+ 88), из них 3 309 умерли, но 76 196 уже вылечились.
Прибавилось заболевших в Германии: уже 66 885 зараженных (+ 4 450). При этом, с таким числом заболевших здесь 645 летальных случаев и 13 500 выздоровлений.
Растет число зараженных и во Франции. Здесь насчитывается 45 170 (+ 4 447) больных, из которых 3 030 умерли, а 7 964 смогли вылечиться.
В Иране COVID-19 выявили у 41 495 людей (+ 3 186). Из этого числа 2 757 скончались, но 13 911 уже вылечились.
К 22 454 выросло число больных в Великобритании (+ 2 670). От коронавируса здесь скончалось 1 411 людей, а 171 успешно вылечились.
В Швейцарии насчитывается 15 922 зараженных (+ 1 093), из них 359 умерли, а 1 824 выздоровели.
Выросло число заболевших и в Бельгии к 11 889 (+ 1 063). В этой стране от COVID-19 умерли 513 людей, и 1 527 уже выздоровели.
К 11 817 поднялось число зараженных в Нидерландах (+ 887). Здесь зафиксировано 865 летальных исходов и 253 случая выздоровления.
Более 10 000 случаев заболевания уже в Турции. Здесь заболело 10 807 человек (+ 1 590), 168 скончались и 152 полностью вылечились.
В иных уголках мира ситуация с COVID-19 такова:
- Южная Корея — 9 786 заболевших
- Австрия — 9 634
- Канада — 7 448
- Португалия — 6 408
- Израиль — 4 831
- Бразилия — 4 661
- Австралия — 4 550
- Норвегия — 4 462
- Швеция — 4 028
- Чехия — 3 002
- Ирландия — 2 910
- Дания — 2 756
- Малайзия — 2 626
- Чили — 2 449
- Польша — 2 132
- Румыния — 2 109
- Люксембург — 1 988
- Эквадор — 1 966
- Япония — 1 953
- Пакистан — 1 865
- Россия — 1 836
- Таиланд — 1 651
- Филиппины — 1 546
- Саудовская Аравия — 1 453
- Индонезия — 1 414
- Финляндия — 1 355
- ЮАР — 1 326
- Индия — 1 251
- Греция — 1 212
- Мексика — 1 094
- Исландия — 1 086
- Панама — 1 075
- Аргентина — 966
- Перу — 950
- Доминиканская Республика — 901
- Сингапур — 879
- Колумбия — 798
- Хорватия — 790
- Сербия — 785
- Словения- 756
- Эстония — 715
- Катар — 693
- Египет — 656
- Новая Зеландия — 647
- Ирак — 630
- ОАЭ — 611
- Алжир — 584
- Марокко — 556
- Украина — 549
- Литва — 533
- Бахрейн — 515
- Венгрия — 492
- Армения — 482
- Ливан — 446
- Босния и Герцеговина — 379
- Болгария — 379
- Латвия — 376
- Андорра — 370
- Тунис — 362
- Словакия — 336
- Коста-Рика — 330
- Казахстан — 325
- Уругвай — 320
- Тайвань — 306
- Молдова — 298
- Северная Македония — 295
- Азербайджан — 273
- Иордания -268
- Кувейт — 266
- Буркина Фасо — 246
- Сан-Марино — 230
- Кипр — 2230
- Албания — 223
- Вьетнам — 204
- Камерун — 193
- Оман — 179
- Афганистан — 170
- Куба — 170
- Кот д’Ивуар — 168
- Сенегал — 162
- Мальта — 156
- Беларусь — 152
- Гана — 152
- Узбекистан — 150
- Гондурас — 141
- Венесуэла — 135
- Нигерия — 131
- Маврикий — 128
- Бруней — 127
- Шри-Ланка — 122
- Палестинская территория — 117
- Грузия — 108
- Боливия — 107
- Камбоджи — 107
- Киргизстан — 107
- Косово — 106
- Черногория — 105
- Тринидад и Тобаго — 85
- Конго (Киншаса) — 81
- Руанда — 70
- Парагвай — 65
- Лихтенштейн — 64
- Кения — 50
- Бангладеш — 49
- Монако — 49
- Мадагаскар — 46
- Гватемала — 36
- Ямайка — 36
- Замбия — 35
- Барбадос — 34
- Уганда — 33
- Сальвадор — 32
- Того — 30
- Нигер — 30
- Мали — 25
- Эфиопия — 23
- Гвинея — 22
- Конго (Браззавиль) — 19
- Танзания — 19
- Джибути — 18
- Мальдивы — 18
- Габон — 16
- Гаити — 15
- Эритрея — 15
- Багамы — 14
- Бурма — 14
- Доминика — 12
- Экваториальная Гвинея — 12
- Монголия — 12
- Намибия — 11
- Сейшелы, Сирия — 10
- Эставини, Гренада, Сент-Люсия, Лаос — 9
- Гвинея-Бисау, Гайана, Лаос, Ливия, Мозамбик, Суринам, Зимбабве — 8
- Ангола, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невитс — 7
- Бенин, Кабо Верде, Ватикан, Судан, Мавритания— 6
- Чад, Фиджи, Непал — 5
- Бутан, Никарагуа, Гамбия— 4
- Белиз, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Либерия, Сомали — 3
- М.С. Зандам— 2
- Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Восточный Тимор — 1
Напомним, ранее мы сообщали, что за рубежом от коронавируса лечатся 30 украинцев.