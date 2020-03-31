Коронавирус в мире: за прошедшие сутки COVID-19 заразились 63 310 людей

Важное За рубежом
Христина Качоровська0
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Состоянием на утро 31 марта в мире насчитывается 787 010 людей, которые поражены коронавирусом: из них 37 829 скончались, но 166 088 смогли побороть вирус.

Коронавирус в мире
Коронавирус в мире. Фото — delo.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на онлайн-карту распространения COVID-19.

Первенство по числу заболевших держат США: 164 610 больных (+ 21 585 за день). Из этого числа 3 170 людей умерли, а 5 945 смогли вылечиться.

Уже более 100 тысяч больных насчитывается в Италии. А если точнее, то диагноз COVID-19 установлен у 101 739 людей (+ 4 050): из них 11 591 умерли, а 14 620 выздоровели.

На третье место в этой печальной статистике вырвалась Испания: 87 956 заболевших (+ 7 846), 7 716 летальных исходов и 16 780 выздоровлений.

В Китае, как известно, пик эпидемии давно спал. Во многих регионах уже нет больных и не фиксируются новые случаи заражения. Всего здесь COVID-19 был установлен у 82 240 людей (+ 88), из них 3 309 умерли, но 76 196 уже вылечились.

Прибавилось заболевших в Германии: уже 66 885 зараженных (+ 4 450). При этом, с таким числом заболевших здесь 645 летальных случаев и 13 500 выздоровлений.

Растет число зараженных и во Франции. Здесь насчитывается 45 170 (+ 4 447) больных, из которых 3 030 умерли, а 7 964 смогли вылечиться.

В Иране COVID-19 выявили у 41 495 людей (+ 3 186). Из этого числа 2 757 скончались, но 13 911 уже вылечились.

К 22 454 выросло число больных в Великобритании (+ 2 670). От коронавируса здесь скончалось 1 411 людей, а 171 успешно вылечились.

В Швейцарии насчитывается 15 922 зараженных (+ 1 093), из них 359 умерли, а 1 824 выздоровели.

Выросло число заболевших и в Бельгии к 11 889 (+ 1 063). В этой стране от COVID-19 умерли 513 людей, и 1 527 уже выздоровели.

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К 11 817 поднялось число зараженных в Нидерландах (+ 887). Здесь зафиксировано 865 летальных исходов и 253 случая выздоровления.

Более 10 000 случаев заболевания уже в Турции. Здесь заболело 10 807 человек (+ 1 590), 168 скончались и 152 полностью вылечились.

В иных уголках мира ситуация с COVID-19 такова:

  • Южная Корея — 9 786 заболевших
  • Австрия — 9 634
  • Канада — 7 448
  • Португалия — 6 408
  • Израиль — 4 831
  • Бразилия — 4 661
  • Австралия — 4 550
  • Норвегия — 4 462
  • Швеция — 4 028
  • Чехия — 3 002
  • Ирландия — 2 910
  • Дания — 2 756
  • Малайзия — 2 626
  • Чили — 2 449
  • Польша — 2 132
  • Румыния — 2 109
  • Люксембург — 1 988
  • Эквадор — 1 966
  • Япония — 1 953
  • Пакистан — 1 865
  • Россия — 1 836
  • Таиланд — 1 651
  • Филиппины — 1 546
  • Саудовская Аравия — 1 453
  • Индонезия — 1 414
  • Финляндия — 1 355
  • ЮАР — 1 326
  • Индия — 1 251
  • Греция — 1 212
  • Мексика — 1 094
  • Исландия — 1 086
  • Панама — 1 075
  • Аргентина — 966
  • Перу — 950
  • Доминиканская Республика — 901
  • Сингапур — 879
  • Колумбия — 798
  • Хорватия — 790
  • Сербия — 785
  • Словения- 756
  • Эстония — 715
  • Катар — 693
  • Египет — 656
  • Новая Зеландия — 647
  • Ирак — 630
  • ОАЭ — 611
  • Алжир — 584
  • Марокко — 556
  • Украина — 549
  • Литва — 533
  • Бахрейн — 515
  • Венгрия — 492
  • Армения — 482
  • Ливан — 446
  • Босния и Герцеговина — 379
  • Болгария — 379
  • Латвия — 376
  • Андорра — 370
  • Тунис — 362
  • Словакия — 336
  • Коста-Рика — 330
  • Казахстан — 325
  • Уругвай — 320
  • Тайвань — 306
  • Молдова — 298
  • Северная Македония — 295
  • Азербайджан — 273
  • Иордания -268
  • Кувейт — 266
  • Буркина Фасо — 246
  • Сан-Марино — 230
  • Кипр — 2230
  • Албания — 223
  • Вьетнам — 204
  • Камерун — 193
  • Оман — 179
  • Афганистан — 170
  • Куба — 170
  • Кот д’Ивуар — 168
  • Сенегал — 162
  • Мальта — 156
  • Беларусь — 152
  • Гана — 152
  • Узбекистан — 150
  • Гондурас — 141
  • Венесуэла — 135
  • Нигерия — 131
  • Маврикий — 128
  • Бруней — 127
  • Шри-Ланка — 122
  • Палестинская территория — 117
  • Грузия — 108
  • Боливия — 107
  • Камбоджи — 107
  • Киргизстан — 107
  • Косово — 106
  • Черногория — 105
  • Тринидад и Тобаго — 85
  • Конго (Киншаса) — 81
  • Руанда — 70
  • Парагвай — 65
  • Лихтенштейн — 64
  • Кения — 50
  • Бангладеш — 49
  • Монако — 49
  • Мадагаскар — 46
  • Гватемала — 36
  • Ямайка — 36
  • Замбия — 35
  • Барбадос — 34
  • Уганда — 33
  • Сальвадор — 32
  • Того — 30
  • Нигер — 30
  • Мали — 25
  • Эфиопия — 23
  • Гвинея — 22
  • Конго (Браззавиль) — 19
  • Танзания — 19
  • Джибути — 18
  • Мальдивы — 18
  • Габон — 16
  • Гаити — 15
  • Эритрея — 15
  • Багамы — 14
  • Бурма — 14
  • Доминика — 12
  • Экваториальная Гвинея — 12
  • Монголия — 12
  • Намибия — 11
  • Сейшелы, Сирия — 10
  • Эставини, Гренада, Сент-Люсия, Лаос — 9
  • Гвинея-Бисау, Гайана, Лаос, Ливия, Мозамбик, Суринам, Зимбабве — 8
  • Ангола, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невитс — 7
  • Бенин, Кабо Верде, Ватикан, Судан, Мавритания— 6
  • Чад, Фиджи, Непал — 5
  • Бутан, Никарагуа, Гамбия— 4
  • Белиз, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Либерия, Сомали — 3
  • М.С. Зандам— 2
  • Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Восточный Тимор — 1
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Напомним, ранее мы сообщали, что за рубежом от коронавируса лечатся 30 украинцев.


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