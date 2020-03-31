Просьбы Лаврова не помогли: Трамп огласил свое решение по поводу РФ

Президент США Дональд Трамп принял решение еще на год продлить санкции против РФ. Данные экономические ограничения наложены на РФ за организацию киберпреступлений против США.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Подробности».

Американский лидер Дональд Трамп принял решение продлить санкции против РФ еще на год. Данное решение Вашингтона – это ответ Кремлю на кибератаки против США. При этом глава Белого дома отметил, что Кремль продолжает свою злонамеренную деятельность в киберпространстве, и становит серьезную угрозу для национальной безопасности США.

Таким образом, Дональд Трап продлил указ своего предшественника Барака Обамы. Министерство финансов США сможет накладывать экономические ограничения на тех, кто будет пытаться снова осуществлять кибератаки против Вашингтона.

Стоить отметить, что совсем недавно к Вашингтону обращался глава МИД РФ Сергей Лавров. Он «решительно» призывал руководство США снять с РФ санкции. По его словам, экономические ограничения «препятствуют правительству РФ эффективно бороться с пандемией коронавируса».

Кроме того, США не намерены снимать с РФ санкции и за аннексию украинского полуострова Крым и агрессию на Востоке Украины.

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