Мировой альянс против коронавируса: лидеры пяти стран сделали резонансное заявление

Сингапур, Германия, Эквадор, Иордания и Эфиопия выступили с инициативой о создании «Глобального альянса против коронавируса»

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

Заявление подписано президентами указанных стран. Его авторы выразили уверенность в необходимости создания международного союза для кооперации в вопросах борьбы с коронавирусом. Предполагается совместная разработка лекарств и распространение материальных результатов труда ученых по всему миру в справедливом количестве.

«Мы увидели, что перед коронавирусом все равны. Нам нужно работать вместе, ведь враг у нас один и это вирус. Пандемия не щадит никого и практически не остается стран и территорий, где бы не бушевал коронавирус. Возможности, экономика и уровень технологического развития тут не играют роли. Доступность средств спасения человеческих жизней, вот приоритет для всего мира в наши дни. Подобные масштабные кризисы всегда показывают лучшие и худшие стороны человечества», — сказано в заявлении.

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