Британия осудила Китай за дезинформацию о коронавирусе

Британские политики отметили, что ряд стран, в частности Китай, Россия, Иран, вводят в заблуждение мировое сообщество, распространяя фейки о коронавирусе.

Комитет иностранных дел Палаты общин Великобритании обнародовал отчет, в котором осуждает лживую информацию о пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Детектор медиа«.

В общем заявлении отмечается, что пандемия не имеет границ, а дезинформация о болезни приводит к тысячам смертей:

«Мы считаем, что Китай должен был стать ключевым игроком в сборе данных о вирусе. Но с начала вспышки коронавируса Китай начал запутывать данные о заболевании и распространении коронавируса».

К примеру, отмечают в отчете, 14 января 2020 года ВООЗ, ссылаясь на китайские данные заявила, что коронавирус не передается от человека к человеку, что оказалось ложью.

Также сообщается, что власти Китая проигнорировали предостережения врача-офтальмолога Ли Вельляна, который ещё в декабре 2019 года говорил об опасности COVID-19. Но тогда полиция вызвала врача и запретила ему говорить о коронавирусе. Уже в феврале 2020 года врач заболел коронавирусом, и через несколько дней скончался: своевременному анализу ситуации».

Помимо этого в отчете указывается, что не только Китай занимается распространением лживой информации. В число таких стран записывают Россию и Иран.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае снова начали есть летучих мышей.