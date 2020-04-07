Лукашенко обратился к врачам из-за коронавируса: трагические причины резкой смены поведения президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к медикам всей страны. Он призвал активно бороться за каждою жизнь, который угрожает коронавирус. Особенного внимания заслуживают пожилые люди и люди со слабым иммунитетом.
Об этом сообщает «РИА Новости», передает «НБН».
Стоит отметить, что в риторике Лукашенко произошла разительная перемена. Ранее он довольно пренебрежительно относился к проблеме коронавируса и делал неоднозначные призывы относительно методов борьбы с вирусом. Возможно, это обусловлено тем, что лично на Лукашенко подали в суд за бездействие против вируса. Это заявление подал сын умершей от коронавируса.
«Мы обязаны бороться за жизни людей, особенно если речь заходит о стариках. Если мы хотим, чтобы наши дети в будущем защищали нас, то уже сейчас мы должны защищать наше старшее поколение. К несчастью, этот вирус бьет по пожилым людям и по тем, у кого слабый иммунитет», — сказал Лукашенко.
Напомним, как сообщалось ранее, в Минздраве предложили ослабить карантин: перед украинцами поставлено важное требование.