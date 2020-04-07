В Минздраве предложили ослабить карантин: перед украинцами поставлено важное требование

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркнул важность соблюдения карантина в стране. Вместе с тем, он заявил, что Минздрав ослабит карантин уже 24 апреля, в случае если украинцы смогут выполнить одно важное требование.

Об этом сообщает «Лига. Новости», передает «НБН».

В ходе брифинга Виктор Ляшко заявил, что в случае если украинцы добросовестно будут придерживаться норм карантина, то существует большая вероятность того, что уже 24 апреля карантин пойдет на ослабление.

Он отметил, что в противном случае, если украинцы будут игнорировать меры предосторожности, то существует риск сильной вспышки эпидемии, и пик заражения поднимется. В худшем случае произойдет паралич системы здравоохранения Украины.

«Это необходимые превентивные меры для победы над эпидемией в Украине. Придерживаясь установленных рамок поведения, мы спасаем не только свою жизнь и здоровье, но и здоровье многих наших соотечественников. Без новых нагрузок на систему здравоохранения уже через две недели мы сможем начать восстанавливать экономику нашей страны», — отметил Ляшко.

Напомним, как сообщалось ранее, коронавирус не станет помехой для работы детских садов – публичное заявление «министра образования» «ЛНР».