Трамп знал об угрозе коронавируса для США еще в январе: СМИ рассказали о колоссальной ошибке президента

Зарубежное СМИ The New York Times заявило, что президент США еще в январе знал о надвигающейся угрозе. Сегодняшних потерь от коронавируса можно было избежать.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Глава Национального совета по торговле Питер Наварро еще в конце января 2020 предупредил Трампа о возможном распространении коронавируса в США. В ответ на это американский президент не предпринял никаких действий, и борьба против коронавируса началась с запозданием.

Дата обращения Наварро в издании датируется 29 января. Отметим, что в то время Дональд Трамп все еще преуменьшал уровень опасности для США, а позднее он утверждал, что никто не мог предугадать такой катастрофы.

Советник Трампа отметил, что согласно негативным прогнозам, в стране могут погибнуть почти полмиллиона человек из-за коронавируса. В статье подчеркивается, что единственной мерой Трампа против вируса в то время стало ограничение на поездки в Китай.

Напомним, как сообщалось ранее, Геращенко обвинила Зеленского в перекладывании ответственности: штрафы во время карантина нецелесообразны.