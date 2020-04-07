В России начинается парад маленьких суверенитетов – политолог Пионтковский

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что РФ оказалась совершенно не готова к пандемии коронавируса. По мнению Пионтковского, свою неготовность к пандемии проявила не только медицина, но и в первую очередь власть. Политолог отмечает, что на фоне последних событий в России постепенно начал падать авторитет президента Владимира Путина, а вот власти на местах начали брать контроль над ситуацией в свои руки.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание «Апостроф».

Российский политолог Андрей Пионтковский, который на данный момент проживает в США, считает, что руководство РФ оказалось совершенно не готовым к вспышке коронавируса в стране. По его словам, Владимир Путин хочет уйти от ответственности, но тем самым он запускает в стране «парад маленьких суверенитетов».

Политолог отметил, тот, факт, что сейчас достаточно много полномочий у мэра Москвы Сергея Собянина.

«Можно ответственность отдать, а потом ее не вернуть. Даже Собянин, разговаривал с Путиным, крайне дерзко. Еще полмесяца назад такой тон разговора было трудно, и предположить», — заявил известный политолог.

Также Пионтовский обратил внимание на то, что Рамзан Кадыров закрыл границы Чеченской Республики.

«Вот неосуществившаяся мечта Дудаева и Масхадова. Кадыров просто запретил въезд гражданам РФ без чеченской прописки. Такой маленький парад суверенитетов начинается», — отметил Пионтковский.

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