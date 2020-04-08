Это что-то новенькое – россияне в соцсетях раскритиковали очередное обращение Путина
Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам РФ по поводу пандемии коронавируса. Обращение лидера РФ очень удивило россиян, так как он сравнил коронавирус с нападением печенегов и половцев.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Главный Либерал».
Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам РФ по поводу пандемии кронавируса. На этот раз обращение руководителя Кремля удивило россиян и вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.
Обращаясь к гражданам РФ, Владимир Путин заявил, что РФ уже проходила много испытаний. По его словам, «стране пришлось пережить нападение печенегов и половцев».
«И печенеги терзали нашу страну, и половцы, — со всеми справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — заявил Путин.
Как раз именно эти слова и вызвали удивление у граждан РФ.
«А это что-то новенькое».
«Наконец-то у россиян появилась реальная опора в сложившейся ситуации – гордость за победы десять веков назад над печенегами и половцами».
«У кого в роду были печенеги и половцы, тому кредитные каникулы».
«Победит печенегов и половцев. Скоро динозавры в ход пойдут», — пишут россияне в соцсетях.
Заразу победим!
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— Главный Либерал (@ChiefLiberal) April 8, 2020
Помимо всего этого, президент РФ призвал россиян «сидеть дома».
Ранее мы сообщали, что Кадыров принял новые самостоятельные решения по борьбе с коронавирусом.