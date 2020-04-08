Это что-то новенькое – россияне в соцсетях раскритиковали очередное обращение Путина

Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам РФ по поводу пандемии коронавируса. Обращение лидера РФ очень удивило россиян, так как он сравнил коронавирус с нападением печенегов и половцев.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Главный Либерал».

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам РФ по поводу пандемии кронавируса. На этот раз обращение руководителя Кремля удивило россиян и вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Обращаясь к гражданам РФ, Владимир Путин заявил, что РФ уже проходила много испытаний. По его словам, «стране пришлось пережить нападение печенегов и половцев».

«И печенеги терзали нашу страну, и половцы, — со всеми справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — заявил Путин.

Как раз именно эти слова и вызвали удивление у граждан РФ.

«А это что-то новенькое». «Наконец-то у россиян появилась реальная опора в сложившейся ситуации – гордость за победы десять веков назад над печенегами и половцами». «У кого в роду были печенеги и половцы, тому кредитные каникулы». «Победит печенегов и половцев. Скоро динозавры в ход пойдут», — пишут россияне в соцсетях.

Помимо всего этого, президент РФ призвал россиян «сидеть дома».

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