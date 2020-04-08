Победа над коронавирусом стала сомнительной: в Китае десятки новых зараженных

В Китае за последние сутки 62 новых случая заражения коронавирусом, два человека погибло.

Об том сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

Отмечается, что 59 новых случаев заражения это ввозные, а еще три локальные. Два заражения обнаружено в провинции Шаньдун, еще один в провинции Гуандун.

Стоит отметить, что выздоровело за последний день 112 человек и тенденция остается положительной. Вместе с тем, есть вероятность, что говорить о победе над короновирусом в Китае пока слишком рано.

Всего в Китае на данный момент зафиксировано 1042 ввозных случая заражения вирусом, по-прежнему болеют 714 человек, 23 человека пребывают в тяжелом состоянии, 328 человек выздоровели минувшим днем.

Согласно данным Worldometers Китай, который первоначально стал эпицентром заражений, сейчас занимает шестое место по числу заражений во всем мире. 81 802 зараженных, 77 тысяч выздоровевших и 3333 летальных случая из-за коронавируса.

Напомним, как сообщалось ранее, Трамп выступил против ВОЗ: возмущение президента вылилось в публичное осуждение и экономический удар.