Шаг к миру: Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти

Саудовская Аравия и РФ все-таки договорились о сокращении добычи нефти.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Reuters.

Сегодня, 9 апреля, Саудовская Аравия и РФ провели переговоры по вопросу сокращения добычи нефти. Известно, что из-за пандемии коронавируса переговоры состоялись в режиме видеоконференции.

По информации источника агентства Reuters в российской делегации, РФ и страны ОПЕК+ на это раз смогли договориться. Стороны договорились о существенном сокращении добычи нефти. Известно, что сокращение добычи нефти сторонами может составить до 20 миллионов баррелей в сутки.

Стоить отметить, что данную информацию подтвердила также и сторона стран ОПЕК+.

Напомним, что это не первый раунд переговоров между РФ и странами ОПЕК+. После неудачных попыток сторон договориться о сокращении добычи нефти, цены на «черное золото» в мире значительно упали.

Падение цен на нефть и как последствие обвал рубля, успели нанести серьезный урон экономике РФ.

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