Готовы ответить взаимностью – Лавров выступил с заявлением по поводу санкций Европейского Союза

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не будет просить Европейский Союз снять санкции. По словам Лаврова, Россия намерена рассчитывать только на собственные силы.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Капитал».

Еще совсем недавно российские чиновники, в том числе и глава МИД РФ Сергей Лавров заявляли, что санкции стран Запада мешают РФ эффективно бороться с пандемией коронавируса и просили снять их. Но, сегодня, 14 апреля, во время видеоконференции с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не будет просить европейские страны отменить санкции против РФ.

По его словам, Москва намерена рассчитывать только на собственные силы, а санкции ЕС, как метод, по словам Лаврова, «исчерпал себя».

«Конечно, мы будем готовы ответить взаимностью, если ЕС откажется от тех, решений, которые были приняты в 2014 году, но просить сделать это мы не собираемся», — заявил Лавров.

Напомним, что ЕС принял решение ввести экономические санкции против РФ, после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко выступил с заявлением по поводу празднования Пасхи.