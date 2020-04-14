Готовы ответить взаимностью – Лавров выступил с заявлением по поводу санкций Европейского Союза

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не будет просить Европейский Союз снять санкции. По словам Лаврова, Россия намерена рассчитывать только на собственные силы.

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото — gazeta.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Капитал». 

Еще совсем недавно российские чиновники, в том числе и глава МИД РФ Сергей Лавров заявляли, что санкции стран Запада мешают РФ эффективно бороться с пандемией коронавируса и просили снять их. Но, сегодня, 14 апреля, во время видеоконференции с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не будет просить европейские страны отменить санкции против РФ.

По его словам, Москва намерена рассчитывать только на собственные силы, а санкции ЕС, как метод, по словам Лаврова, «исчерпал себя».

«Конечно, мы будем готовы ответить взаимностью, если ЕС откажется от тех, решений, которые были приняты в 2014 году, но просить сделать это мы не собираемся», — заявил Лавров.

Напомним, что ЕС принял решение ввести экономические санкции против РФ, после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко выступил с заявлением по поводу празднования Пасхи. 

 


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