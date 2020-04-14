Выборы в России принесут неожиданные перемены: рейтинг Путина резко преобразился

«Левада-центр» обнародовал новейшие данные относительно рейтинга действующего главы Российской федерации Владимира Путина. Отмечается резкое падение рейтинга, что свидетельствует о высокой доле вероятности перемен в политической плоскости РФ после выборов.

Об этом сообщает издание «Ведомости», передает «НБН».

Впервые со времен исследований 2000 года граждане РФ склонились к мнению, что Путин скорее отстаивает интересы олигархов, чем силовиков. Вместе с тем, доверие и симпатии к Путину у россиян рекордно снизились за последние годы.

«Количество позитивных оценок Путина стремительно падает. Негативные тенденции отмечаются уже второй год подряд. В октябре 2019 года с симпатией к Путину относились 32% населения, а в апреле 2017 этот показатель составил 42%. В марте 2020 показатель снизился до рекордно низкой отметки в 29%. Стоит отметить, что еще в марте 2015 года Путин имел 47% активной поддержки», — сообщается в отчете «Левада-центра».

Кроме того, антипатия возросла с 11 до 13% с момента прошлого опроса.

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