Украинский экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил о том, что власть скрывает реальную угрозу повторения Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Червоненко заявил, что власти Украины не говорят всей правды о пожарах в Чернобыле. Они намерены скрыть правду, дабы избежать паники. Он предупредил соотечественников о том, что уровень радиации в области пожара уже зашкаливает и это несет серьезную угрозу для здоровья людей. Согласно его заявлению, Украине угрожает повторение катастрофы 1986 года.

«Пожар представляет собой огромную угрозу. Уровень радиации зашкаливает и это еще не пик. Нам только повторения катастрофы с радиацией 1986 года не хватало в нынешних условиях кризиса», — заявил он.

Стоит отметить, что масштабные пожары в Чернобыле начались еще четвертого апреля. Украинские пожарные прилагают массу усилий, но пока с распространением огня полноценно справиться не удается.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин пошел на скандальную аферу против РФ: Москва может потерять огромную сумму.