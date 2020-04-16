США требуют от Китая рассказать всю правду о происхождении коронавируса
Некоторые американские политики не откидают факт, что коронавирус был изобретен искусственным путем.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ZN«.
США ещё больше усилили давление на Китай из-за пандемии коронавируса в мире. Американский президент Дональд Трамп уже заявил, что администрация Белого дома будет проводить расследование, чтобы узнать откуда взялся смертельный вирус.
На одной из пресс-конференций Трампа спросили, действительно ли коронавирус был создан в одной из лабораторий Уханя, на что американский президент ответил:
«Мы расследуем это. Мы очень внимательно изучаем эту ужасную ситуацию».
Подобного мнения придерживается и Майк Помпео. Он также обратился к Китаю с требованием, чтобы они рассказали всю правду о происхождении вируса:
«Мы знаем, что вирус появился в китайском Ухане. А ещё мы знаем, что неподалеку от местного рынка находится Институт вирусологии. Нам действительно важно, чтобы власти Китая признались, как именно распространяется коронавирус».
Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.