Утечка коронавируса из лаборатории Уханя: в МИД Китая выступили с официальным заявлением

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на публикацию журналистов американского телеканала Fox News, в которой сообщается, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в лаборатории китайского города Ухань. В МИД КНР отрицают данную информацию.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Журналисты известного американского телеканала Fox News, обнародовали информацию, в которой утверждают, что коронавирус якобы искусственного происхождения, а пандемия началась из-за утечки вируса из лаборатории Уханя. На данную информацию мгновенно отреагировали в МИД Китая. Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выступил с официальным заявлением.

Чжао Лицзянь отвергает обвинения в адрес Пекина. Он напомнил, всему миру, что нет никаких доказательств искусственного происхождения вируса. По его словам, вопрос происхождения вируса должны исследовать ученые.

Представитель МИД Китая назвал необоснованными обвинениями в адрес КНР. Кроме того, Чжао Лицзянь отметил, что в США нет никаких доказательств, чтобы предъявлять подобные обвинения в адрес КНР.

«Что касается источника и происхождения вируса, то этот вопрос должен исследоваться учеными и медиками. Мы должны вам напомнить, что нет, никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», — заявил представитель МИД Китая.

Стоить отметить, что американский телеканал Fox News сообщил, что «нулевой пациент» заразился коронавирусом нового типа, как раз в лаборатории Уханя.

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