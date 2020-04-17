Надо начинать учиться – Лукашенко предложил возобновить учебный процесс в школах Беларуси со следующей недели

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что учебный процесс в школах необходимо постепенно возобновлять уже со следующей недели.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Цензор.нет».

В Республике Беларусь, несмотря на пандемию коронавируса, ученики уже на следующей недели могут сесть за школьные парты. С таким предложением сегодня, 17 апреля, выступил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, это должен быть постепенный процесс. Кроме того, Лукашенко отметил, что проще всего возобновить учебу в сельских школах. По его словам, там гораздо лучшая эпидемиологическая ситуация.

«Надо постепенно начинать учиться. В деревне нет проблем. И ОРВИ там уже закончились. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи. Надо раскручивать этот процесс»,- заявил глава РБ.

Стоить отметить, что для учеников Республики Беларуси нет карантина – у них каникулы.

Решение о продлении каникул Александр Лукашенко принял , после того, как министр образования страны Игорь Карпенко посоветовался с родителями учеников и доложил ему о ситуации.

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