Самопровозглашенный президент РБ сообщил, что в пятницу, 16 февраля, якобы на границе с Украиной была задержана ДРГ. По словам диктатора, несколько диверсантов на территорию его страны «переползали по болотам» и «перекидывали взрывчатку».

Лукашенко заявил, что диверсионная группа состояла из украинцев и белорусов, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Зеркало».

Соратник Путина отметил, что эту «контртеррористическую операцию» якобы провели так, что ее никто не заметил. Нелегитимный глава РБ добавил, что, «учитывая обстановку вокруг страны», он ставит жестче задачи перед министерствами и требует от них отдачи.

Диктатор также рассказал, что он видел «цитату из переговоров» неназванных людей с «отдельными лицами на Западе», исходя из содержания которой, стало известно, что РБ «разорвут» и часть отдадут Польше, если РФ потерпит поражение в войне против Украины.

Ранее политтехнолог объяснил, для чего Лукашенко разрешил своим военным стрелять по гражданскому населению Беларуси.