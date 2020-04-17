Послабление карантина с 20 апреля: Польша начинает выходить из кризиса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Польша намерена начать послабление карантинных мер начиная с 20 апреля.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Onet.pl.

«Мы намерены начать послабление карантина с 20 апреля. Это контрнаступление против коронавирусного кризиса. Я уверен, что Польша обладает необходимыми возможностями для успешного принятия мер», — заявил Моравецкий.

Он представил государственный план послабления карантина под названием «новая нормальность».

Начало послабления карантина коснется открытия лесов и парковых зон. Далее правительство смягчит ограничения на торговлю. В магазинах с площадью в 100 квадратных метра законно смогут пребывать сразу четыре человека на один кассовый аппарат, а если площадь более 100 квадратных метров, то допускается один человек с расчетом на 15 квадратных метров. Кроме того, это касается церквей и развлекательных центров.

Напомним, как сообщалось ранее, если я заболею, у меня не будет шансов – Комаровский выступил с эмоциональным обращением из-за Пасхи.