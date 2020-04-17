Ситуация развивается тревожно – Медведев призвал Путина пересмотреть карантинные меры

Зампредседатель Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев обратился к властям с призывом пересмотреть карантинные меры. Он убежден, что ситуация начинает выходить из-под контроля и необходимо прибегнуть к ужесточению мер.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Медведев отмечает, что ситуация пока еще стабильна, но есть признаки потери контроля над коронавирусной угрозой, что подводит страну к необходимости пересмотреть карантинные меры.

«Ситуация с коронавирусом развивается крайне тревожно. Возможно, мы ее недооцениваем, и нам стоит пересмотреть карантинные меры. Я убежден, что их придется ужесточить на какое-то время ради здоровья населения Российской Федерации», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что крупные города находятся под особо сильным ударом коронавируса, поэтому там меры должны быть особо жесткими и бескомпромиссными. Он обратил внимание на непростую ситуацию в Москве, Петербурге и других густонаселенных городах российской Федерации.

Напомним, как сообщалось ранее, военные РФ покидают Крым: ситуация в Абхазии вынудила агрессора ослабить позиции.