Все смотрят, за что бы укусить – Лукашенко ответил на критику по поводу своих высказываний о коронавирусе

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ответил на критику в его адрес в СМИ, связанную с его высказываниями о коронавирусе. По его словам, «все смотрят за, что бы укусить Лукашенко».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Politeka».

Во время своей рабочей поездки в город Бобруйск, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко снова вернулся к теме коронавируса. На этот раз Лукашенко решил ответить на критику в свой адрес.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь – они выбились из строя. Не надо удивляться, все потому что мы сохранили систему и привели ее в порядок», — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, его не только критикуют, но над ним и подшучивают.

«Надо мной в мире все подшучивают, особенно в России»,- отметил президент РБ.

Кроме того, по словам белорусского лидера, его страна оказалась готова к пандемии коронавируса. Лукашенко также в очередной раз заявил, что от коронавируса в Республике Беларусь никто не умер. Он уточнил, что «люди умирают, не от коронавируса, а от хронических болезней».

Но, несмотря на то, что Александр Лукашенко попытался отставить волну критики в свой адрес, своими новыми высказываниями, он дал повод для появления новых «фотожаб» в социальных сетях.

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