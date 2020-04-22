Еще 15 лет власти Путина: Белковский рассказал о планах главы РФ

Известный российский политолог Станислав Белковский заявил, что накануне голосования относительно изменений в Конституции РФ Владимир Путин готовится совершить радикальный шаг. Глава РФ намерен вернуть симпатии россиян.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Белковский ссылаясь на свои источники, заявляет, что поправки Конституции могут переносить вплоть до декабря 2020. Поводом для этого послужит распространение коронавируса. Однако в итоге эти поправки полностью обнулят сроки президентства Путина, и он получит возможность править Российской Федерацией еще 15 лет.

Кроме того, Путин пойдет на решительные меры ради возвращения симпатий граждан России, чтобы они снова и снова голосовали за него и не создавали проблем из-за своего недовольства.

«Путин намерен совершить ряд неких подвигов. Он хочет сгладить устоявшееся разочарование граждан. Стоит ожидать принятия популярных решений насчет карантина и не только», — отметил Белковский.

Напомним, как сообщалось ранее, Трамп пожелал здоровья Ким Чен Ыну: в США обеспокоены полученными данными.