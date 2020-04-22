Обама может занять высокую должность в Белом доме: Байден рассказал, что сделает в случае победы над Трампом

Кандидат на пост главы Белого дома от демократической партии Джо Байден заявил, что если он станет президентом США, то назначит вице-президентом женщину. По его словам, на этом ответственном посту он хочет видеть супругу бывшего президента США Барака Обамы – Мишель Обаму.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на американский интернет-ресурс KDKA.

Конкурент Дональда Трампа в гонке за кресло президента США, Джо Байден считает, что в Белом доме и Конгрессе должно быть больше женщин. Поэтому, в случае, если он станет президентом США, на должности вице-президента он видит женщину. Байден откровенно признался, что хотел бы, чтобы это была Мишель Обама.

«Она просто поразительная. Она опытная. Мишель очень хороший человек», — заявил Байден.

Вот только, по словам господина Байдена, скорее всего, Мишель откажет. По его словам, супруга бывшего президента США не захочет снова жить близко от Белого дома.

Байден также вспомнил и о Хилари Клинтон. По его словам, именно госпожа Клинтон «сейчас должна была возглавлять США».

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