По неизвестным причинам: Лукашенко внезапно перенес ежегодное послание к народу и парламенту

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перенес свое ежегодное послание к народу и парламенту. В пресс-службе белорусского президента причину данного решения не сообщают.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог.UA».

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил перенести свое ежегодное послание к народу и парламенту. Причина данного решения неизвестна, как и неизвестна дата обращения президента Республики Беларусь к народу и парламенту.

Белорусские СМИ пишут, что Лукашенко может обратиться к народу уже после майских праздников. Кроме того, журналисты обращались и к пресс-секретарю Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, чтобы она прояснила ситуацию. Но в пресс-службе президента Республики Беларусь не отвечают на запросы представителей СМИ.

Как известно, со своим ежегодным посланием к народу и парламенту страны Александр Лукашенко должен был выступить еще 16 апреля, но тогда послание пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. На этот раз причину не сообщают.

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