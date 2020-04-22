В Москве от коронавируса умер протоиерей, который призывал не закрывать храмы в период карантина
О смерти 48-летнего предстоятеля Богоявленского кафедрального собора стало известно во вторник, 21 апреля.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу РПЦ.
Там поведали, что протоиерей скончался от COVID-19:
«21 апреля, впоследствии тяжелой болезни, вызванной осложнениями от коронавируса, умер отец Александр».
Примечательно, что протоиерей не так давно просил власть не закрывать храмы из-за пандемии коронавируса.
Напомним, ранее мы писали, что РПЦ понесла огромные убытки.
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