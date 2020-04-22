В Москве от коронавируса умер протоиерей, который призывал не закрывать храмы в период карантина

О смерти 48-летнего предстоятеля Богоявленского кафедрального собора стало известно во вторник, 21 апреля.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу РПЦ.

Там поведали, что протоиерей скончался от COVID-19:

«21 апреля, впоследствии тяжелой болезни, вызванной осложнениями от коронавируса, умер отец Александр».

Примечательно, что протоиерей не так давно просил власть не закрывать храмы из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, что РПЦ понесла огромные убытки.