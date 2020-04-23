Саудовская Аравия использует миллиарды долларов против РФ: разгар нефтяного противостояния

Саудовская Аравия принимает решительные меры в нефтяной войне против Российской Федерации. Приняты заблаговременные решения ради преимущества в противостоянии, которое обещает быть затяжным. Открывается кредитная линия в десять миллиардов долларов сразу в двух крупных финансовых структурах.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Reuters.

Нефтяная компания Aramco проводит переговоры с банками о создании мощной кредитной линии в 10 миллиардов долларов. Посредниками в этом деле выступают японские и британские компании. Это напрямую демонстрирует то, что Саудовская Аравия решительно настроена на длительное противостояние с РФ в экономической плоскости.

Финансирование поспособствует приобретению почти 70% акций Saudi Basic Industries Corp (SABIC). В Aramco пока воздерживаются от комментариев насчет выбора банков, однако уже сейчас отмечается, что компания активно пересматривает свои приоритеты в сфере финансовых возможностей при этом, стараясь удерживать традиционный баланс.

Напомним, как сообщалось ранее, с Зеленским у нас получится – Песков сделал заявление о конце войны.