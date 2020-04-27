Вспышка коронавируса заставила Путина спрятаться: Песков рассказал, о новом убежище главы РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин экстренно покинул Кремль. Из-за вспышки коронавируса президент будет управлять страной из своей резиденции в Ново-Огареве. Лидер России будет встречаться с людьми только после того, как они будут проходить тест на коронавирус.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал интервью российским СМИ. Он заявил, что Путин покинул свое привычное место правления, ведь жизнь и здоровье главы РФ могли быть под угрозой. Он отметил, что в новом убежище для Путина подготовили все необходимые условия, и он сможет продолжать полноценно править страной. Песков подчеркнул, что Путин внимательно придерживается карантинных норм. Он держит дистанцию в 1,5 метра с людьми и регулярно проходит тесты на коронавирус. Интересно, что точная дата переезда не уточняется, ровно как и дата, когда Путин намеривается вернуться в Кремль.

Напомним, как сообщалось ранее, знает вес своего слова — Песков рассказал, почему Путин пытается переписать историю Украины.