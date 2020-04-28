Этого не будет – Лукашенко обратился к представителям малого бизнеса из-за пандемии коронавируса

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко не намерен «просто так давать деньги» малому бизнесу, который по его словам, «бездельничает». Лукашенко посоветовал бизнесменам не сидеть сложа руки, а работать, вместо того, чтобы ждать подачек от государства.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Fixygen.

Как известно, несмотря на пандемию коронавируса, Республика Беларусь не объявила карантин. Но, некоторые представители малого бизнеса приостановили работу своих ресторанов, кафе и других заведений, чтобы обезопасить себя, свой персонал и своих посетителей от коронавируса.

В этой сложной ситуации для представителей малого бизнеса, президент Лукашенко посоветовал им самостоятельно адаптироваться к новым условиям. Он отметил, что государство не может «у кого-то отнять и отдать тем, кто бездельничает».

«Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет, где это взять? Мы, что сегодня будем забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер посоветовал владельцам ресторанов развозить пищу работникам предприятий или семьям, которые находятся дома на самоизоляции.

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