После своего провала Путин пошел на важный шаг: Песков анонсировал экстренное совещание

За рубежом
Родион Власов0
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После рекордного падения своего рейтинга глава Российской Федерации Владимир Путин решился на важный шаг. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Путин готовится провести большое совещание со всеми областями.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — rfi.fr

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Счет идет на часы, уже скоро Путин может провести важное совещание относительно мер против коронавируса и преодоления кризиса.

«Владимир Путин устроит большое совещание в режиме видео. Участие примут все регионы РФ. Власть страны намерена определить важнейшие шаги в оценке ситуации и разработать стратегию на краткосрочный термин», — сказал Песков.

Более развернутый анонс в Кремле давать отказались. Возможно, будут объявлены новые правила профилактики против коронавируса. Россия может пойти на смягчение карантинных мер ради повышения рейтингов власти. Однако все прошлые выступления Путина приводили лишь к продлению и ужесточению карантинных мер.

Напомним, как сообщалось ранее, уголовная ответственность за чайлдфри: в Украине предложили наказывать за отход от традиционных ценностей.


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