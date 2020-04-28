После своего провала Путин пошел на важный шаг: Песков анонсировал экстренное совещание

После рекордного падения своего рейтинга глава Российской Федерации Владимир Путин решился на важный шаг. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Путин готовится провести большое совещание со всеми областями.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Счет идет на часы, уже скоро Путин может провести важное совещание относительно мер против коронавируса и преодоления кризиса.

«Владимир Путин устроит большое совещание в режиме видео. Участие примут все регионы РФ. Власть страны намерена определить важнейшие шаги в оценке ситуации и разработать стратегию на краткосрочный термин», — сказал Песков.

Более развернутый анонс в Кремле давать отказались. Возможно, будут объявлены новые правила профилактики против коронавируса. Россия может пойти на смягчение карантинных мер ради повышения рейтингов власти. Однако все прошлые выступления Путина приводили лишь к продлению и ужесточению карантинных мер.

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