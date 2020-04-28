Уголовная ответственность за чайлдфри: в Украине предложили наказывать за отход от традиционных ценностей

В Украине могут внедрить уголовную ответственность за пропаганду отхода от традиционных ценностей. Чайлдфри включен в перечень запрещенных идей.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на законопроект 3316-1.

Данный законопроект подал нардеп, представитель фракции «ОПЗЖ» Олег Волошин. Законопроект предусматривает штрафы и лишение свободы за пропаганду отказа от заведения детей, за разврат и за противоестественные половые отношения. Сумма штрафа вирируется от 3400 до 8500 грн. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность от трех до пяти лет, в крайних случаях до десяти лет.

Народный депутат мотивирует продвижение такого закона тем, что в последние годы традиционные семейные ценности в Украине переживают не лучшие времена. Многие люди отказываются от заведения детей, и это бьет по уровню рождаемости. Запрет на пропаганду свободных от детей семей поспособствует повышению демографических показателей.

Напомним, как сообщалось ранее, реакция на качество медицины в Украине: результат опроса поразил власть.