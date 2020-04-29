Большое сердце Путина: глава РФ объясняет свое поведение «человеколюбием»

Глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с эмоциональным обращением к народу. Он заявил, что обычно руководствуется принципом человеколюбия, однако сейчас становится популярным принцип «естественного отбора».

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Путин официально заявил о продлении карантинных мер в РФ. Он отметил, что перед ним стоял непростой моральный выбор: спасать экономику или здоровье граждан.

«Мне часто предлагают поскорее снять ограничения. Люди говорят, что если кто-то и заболеет, так пусть болеет – это значит судьба такая. Предполагается закон естественного отбора, где каждый сам за себя, а выживают лишь самые сильные. Мне такое претит», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что твердо стоит на том, что спасать граждан важнее, чем спасать экономику. Причиной такого решения он назвал свое личное человеколюбие.

«Философия любви к ближнему многие века дает нам силы выстоять перед самыми опасными угрозами», — заявил Путин.

Напомним, как сообщалось ранее, россиян постигла плохая весть: министр энергетики РФ сделал важное заявление.