Россиян постигла плохая весть: министр энергетики РФ сделал важное заявление

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак обратился к народу России с неутешительными новостями. Он отметил, что пока «надежд нет». Россия больше не верит в повышения цены на нефть и готовит свой народ к непростым временам.

Об этом сообщает «РБК», передает «НБН».

Сейчас наблюдается падение спроса на нефть. Создан большой избыток нефти, что вынудило Россию признаться перед народом, что ситуация еще долго не улучшится.

Новак подчеркивает, что рыночная стоимость нефти зависит от двух ключевых факторов: снижения загрузок мировых нефтехранилищ и восстановления мировой экономики после кризиса.

Он отметил, что ситуация может пойти на улучшение лишь ближе к концу 2020 года.

«В ближайшее время надеяться на повышение цен на нефть нет смысла. Нам необходимо сохранять терпение до второй половины этого года. Возможно, ближе к концу года начнется реальные улучшение», — сказал министр энергетики РФ.

Напомним, как сообщалось ранее, Кремль готовится избавиться от Путина: личный товарищ президента РФ проговорился о расколе.