Кремль готовится избавиться от Путина: личный товарищ президента РФ проговорился о расколе

За рубежом
Родион Власов0

Появилась информация о том, что в окружении главы Российской Федерации Владимира Путина назрел раскол. Сокурсник Путина, бывший советский разведчик Юрий Швец заявил о том, что политическая элита РФ намерена устранить нынешнего президента страны.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на интервью Алеси Бацман.

Швац рассказал, что Путина могут отстранить от власти несколькими способами. Он отметил, что в данный момент Путин скрылся в своем бункере и наблюдает за ситуацией. Главным способом устранения Путина Швац считает инсценировку смертельной болезни – вероятнее всего инфаркта.

«Крови они не хотят, им не нужна некрасивая картинка», — заявил сокурсник Путина.

Он уверен, что политическая элита страны уже созрела для противостояния с Путиным.

«Убрать Путина – это способ решить сразу массу проблем РФ. Основную выгоду, конечно, получат те, кто это организует – политическая элита. Или они разберутся с Путиным или он с ними. Третьего не дано», — подытожил он.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин обвинил Зеленского в предательстве Родины: «ДНР» получила важный аргумент.


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