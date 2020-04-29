Кремль готовится избавиться от Путина: личный товарищ президента РФ проговорился о расколе

Появилась информация о том, что в окружении главы Российской Федерации Владимира Путина назрел раскол. Сокурсник Путина, бывший советский разведчик Юрий Швец заявил о том, что политическая элита РФ намерена устранить нынешнего президента страны.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на интервью Алеси Бацман.

Швац рассказал, что Путина могут отстранить от власти несколькими способами. Он отметил, что в данный момент Путин скрылся в своем бункере и наблюдает за ситуацией. Главным способом устранения Путина Швац считает инсценировку смертельной болезни – вероятнее всего инфаркта.

«Крови они не хотят, им не нужна некрасивая картинка», — заявил сокурсник Путина.

Он уверен, что политическая элита страны уже созрела для противостояния с Путиным.

«Убрать Путина – это способ решить сразу массу проблем РФ. Основную выгоду, конечно, получат те, кто это организует – политическая элита. Или они разберутся с Путиным или он с ними. Третьего не дано», — подытожил он.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин обвинил Зеленского в предательстве Родины: «ДНР» получила важный аргумент.