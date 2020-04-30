Невзоров рассказал об основной задаче Путина на посту — подробности откровенного заявления

Стало известно о том, что Владимир Путин наряду со своим окружением заинтересованы в одной важной задаче. Она заключается в том, чтобы казаться перед народом идиотами ради собственной наживы.

Такое мнение выразил российский журналист Александр Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Смотрите, что на сегодняшний момент мы можем видеть в России. Сейчас ясно, что основная задача властей России – это почти всегда казаться полнейшими идиотами. Однако даже у таких людей это не всегда получается. Но сегодня это получилось», — начал Невзоров в самом начале.

После этого он напомнил о грандиозном проекте, который стоил, по словам Невзорова, 20 современных станций скорой помощи. Он сообщил, что этот объект имеет название «Церковь Министерства обороны».

«Это является апофеозом культа победы и всяческой военно-патриотической ереси. Эта постройка уже почти завершена. Интересно то, что там есть много недоработок. Свели все в кучу: серпы, Путина, Сталина, Матвиенко, Шойгу. А вместе с ними там есть еще и древнееврейский раввин Иисус», — сообщил Невзоров.

После этого Невзоров усомнился насчет вразумительных убеждений властей Российской Федерации. Высказался он затем в довольно сатирической форме.

«Полагаю, был бы смысл хотя бы на хитон Иисуса пририсовать погоны полковника, а на его грудь добавить медаль по типу «За оборону Мухосранска». В данном случае хоть какой-то был бы разумный смысл, и эти власти могли бы выкрутиться. Но на деле со здравым смыслом все очень плохо», — закончил Невзоров.

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