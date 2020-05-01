В главном храме Вооруженных сил РФ не будет изображения Путина: стало известно, кто приказал «стереть» президента России с мозаики

В главном храме Вооруженных сил РФ не будет изображения Владимира Путина на мозаике посвященной «присоединению» Крымского полуострова к РФ. Также «сотрут» министра обороны РФ Шойгу и других чиновников, которые по задумке художников должны были быть на мозаике вмести с Путиным.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

В Кремле передумали изображать президента РФ Путина в главном храме ВС РФ на мозаике посвященной аннексии Крымского полуострова. Известно, что данное решение принял сам президент РФ Владимир Путин. Не будет на изображении и других высокопоставленных российских чиновников, в том числе и министра обороны Шойгу.

По информации россСМИ Путин заявил, что еще рано вешать его изображение в храме. После этого, было принято решение демонтировать мозаику.

Вместо мозаики с российскими чиновниками, стену храма украсит изображение монахов, которые держат икону Корсунской Богоматери.

Ранее мы сообщали, что Меркель не пригласила Путина на годовщину окончания Второй мировой войны.