Мы очень обеспокоены — ВОЗ в который раз обратилась к Беларуси

Непоколебимое желание Александра Лукашенко провести парад Победы именно 9 мая вызывает опасения со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Белапан«.

ВОЗ в который обратилась к лидеру Беларуси Александру Лукашенко с просьбой отменить или перенести парад победы, который запланирован на 9 мая.

Официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердикличев заявил, что проводить такое масштабное мероприятие в период пандемии — это очень опасно:

«Мы обеспокоены тем, какие последствия может иметь это массовое мероприятие в разгар пандемии. Особенно беспокоит тот факт, что на параде будет много пожилых людей, которые состоят в особой группе риска».

Бердикличев добавил, что ещё в апреле, когда ВОЗ была с визитом в Беларуси, правительству страны рекомендовали отменить или перенести массовые спортивные, культурные, политические, религиозные и другие мероприятия:

«Во время скопления людей нереально соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Риск распространение коронавируса в такой ситуации очень большой».

При этом он добавил, что в любом случае окончательное решение по поводу парада и других мер ограничения должны принимать власти Беларуси.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад 9 мая.