Гонка вооружений: генсек НАТО Столтенберг выступил с предупреждением к России и Китаю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поставил перед собой цель добиться того, чтобы в мире все страны отказались от ядерного оружия. По его словам, страны-НАТО готовы отказаться от ядерного оружия. Но, Столтенберг отметил, что этого не произойдет до тех пор, пока РФ и Китай являются ядерными государствами.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО сейчас не могут отказаться от ядерного оружия. Объясняет он это тем, что ядерное оружие есть на балансе РФ и Китая. По словам генерального секретаря Альянса, НАТО хочет, чтобы все страны в мире, в которых есть ядерное оружие, отказались от него.

По словам представителя НАТО, только после того, как Китай и РФ сделают заявление о том, что они готовы отказаться от своего статуса ядерных государств, тогда и страны участники НАТО пойдут на аналогичный шаг.

Кроме того, Столтенберг заявил, что для стран НАТО ядерное оружие рассматривается, как инструмент защиты на случай нападения. Кроме того, по его словам ядерный потенциал НАТО способствует сдерживанию агрессии.

Генеральный секретарь НАТО не отрицает, что добиться того, чтобы ядерные государства согласились на разоружение, будет очень сложно.

Но, по словам представителя НАТО, Альянс и впредь готов работать в этом направлении.

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