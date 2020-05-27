В Польше отменяют масочный режим и разрешают массовые собрания

Правительство Республики Польша приняло решение об очередных смягчениях мер карантина. Уже в ближайшие дни в стране отменят обязательный масочный режим и разрешат массовые собрания до 150 людей.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Уже с 30 мая жители Польши смогут находиться на улицах без защитных масок, а начиная с 6 июня будут разрешены массовые собрания до 150 лиц. Также, в стране откроют кинотеатры, театры, филармонии, бассейны и спортзалы.

«С 30 мая будет действовать принцип: если в общественном месте, возможно придерживаться дистанции в 2 метра, то носить маску можно не носить. Также с 30 мая отменятся лимит на количество покупателей в магазинах. С 31 мая будет отменен лимит на количество прихожан в храмах».

Уже со следующей субботы, 6 июня, позволят собираться в компании до 150 людей, откроют культурные заведения (в зале одновременно может быть лишь половина зрителей, от общего количества мест), фитнес и бассейны. В то же время, ночные клубы и любое проведение дискотек всё ещё будут под запретом.

Напомним, ранее мы писали, что в Польше чартером доставили 178 трудовых мигрантов из Украины.