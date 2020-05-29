Лукашенко рассказал, кто будет следующим президентом Беларуси

По словам неизменного белорусского лидера, в этом году на выборах президента точно победит мужчина.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «БелТа«.

По мнению Александра Лукашенко, граждане Беларуси не готовы к тому, чтобы страну возглавляла женщина:

«Наша Конституция прописана не под женщину. И наше общество не готово к тому, чтобы отдавать свой голос за женщину. Ведь согласно нашей Конституции президент должен обладать сильной властью».

Для примера Лукашенко привел президентство экс-президента Литвы Дали Грибаускайте. Её деятельность президент Беларуси почему-то оценил скептически:

«У нас здесь не Литва. Там была президентом Даля Грибаускайте… И что? Пришла, поулыбалась, посидела и ушла. Ни за что не отвечала, ведь у них парламентская республика. А у нас — нет. Президентом будет только мужик, я даже не сомневаюсь в этом».

Отметим, что выборы президента Беларуси состоятся уже 9 августа 2020 года. Александр Лукашенко уже подал свою кандидатуру для участия в выборах.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси задержали сотни блогеров и активистов.