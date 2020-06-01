Протесты в России: рекордное число россиян готово выйти на улицы

Падение уровня жизни в Российской Федерации из-за пандемии коронавируса привело к тому, что о готовности выйти на акции протеста рекордное за полтора года число россиян.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

Так, согласно результатам опроса от «Левада-центр», о готовности выйти на уличные акции протеста заявили 28% жителей РФ: из них 27% уверены, что начинать акции протеста можно уже сейчас.

Как подчеркнули в «Левада-центр», цифра в 28% — это максимальное значение за полтора года. Прежний максимальный пик протестной активности припал на ноябрь 2018. Тогда, из-за повышения пенсионного возраста в стране на улицы готовы были выйти 30% россиян:

«Стоит понимать, что выйти на улицы, по крайней мере сейчас, просто нереально. Но отдельные акции протеста в больших городах этим летом вполне возможны», — отметили в «Левада-центре».

Напомним, ранее мы писали, что Путину доложили о резком скачке протестных настроений в РФ.