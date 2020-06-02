В России поселок назвали «Путин вор»: подробности скандального происшествия

В Российской Федерации произошло непредвиденное происшествие, которое обескуражило местных властей. В поселке Агинское Забайкальского края России, где было выложено камнями официальное название населенного пункта, вчера появилась новая надпись: «Путин вор».

Об этой информации сообщили корреспонденты Focus, передает «НБН».

«Вчера мы могли видеть еще нормальную надпись – Агинское. Утром первого июня мы уже увидели, что Путин вор. Уже в 8:00 утра ее мог увидеть каждый житель поселка. Спустя час ее начали менять. Потом было написано – Путинское. Однако в данный момент надпись Агинское была восстановлена», — сообщили местные власти.

Отмечается, что надпись была на склоне горы. Глава Агинского Андрей Дашин сообщил, что ему было стыдно за этот поступок со стороны злоумышленников.

Известно, что полиция до сих пор ищет автора удавшейся шутки. Пока она никого не нашла. Пользователи соцсетей во многом поддержали автора, пожелав ему и дальше пробуждать в народе самосознание, освобождая его от рабского ига.

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