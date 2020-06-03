На фоне массовых протестов в США: Джо Байден дал важное обещание американцам

Бывший вице-президент, кандидат в президенты США Джо Байден не остался в стороне массовых протестов, которые вспыхнули в США. Представитель Демократической партии считает, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда – «это тревожный звоночек для Штатов».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Радио Свобода».

Во время своего выступления в Филадельфии кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал «тревожным звоночком» смерть Джорджа Флойда. Представитель Демократической партии резко осудил проявления расизма в Штатах.

Байден пообещал американцам, что если он станет главой Белого дома, то он «не будет раздувать пламя ненависти». По его словам, на посту президента США, он будет делать все возможное, чтобы «залечить расовые раны».

Кроме того, не оставил без внимания Джо Байден и своего политического оппонента, действующего президента США – Дональда Трампа. Он поддал критике действия американского лидера. По словам Байдена, Трампа сейчас интересует только сохранение власти.

Байден осудил действия полиции против участников акции протеста.

«Когда мы видим, как участников акции протеста разгоняет полиция, по приказу президента, и применяет при этом слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы организовать президенту фотосессию у благородной церкви, то можно простить нас за убеждение, что главу государства интересует только власть», — заявил Байден.

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