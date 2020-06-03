Папа Римский отреагировал на массовые протесты в США

Папа Франциск отметил, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда — это трагедия. Но то, что происходит в США после гибели Флойда очень беспокоит понтифика.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «CNN«.

«Дорогие братья и сестры из Соединенных Штатов Америки. Я с тревогой наблюдаю за теми массовыми социальными восстаниями, которые происходят в вашей стране в последние дни из-за трагической гибели Джорджа Флойда… Друзья, нельзя терпеть и закрывать глаза на появления расизма или нарушения прав… Но, всё же, должны сказать, что мы выступаем за священность жизни каждого человека».

В то же время Папа Римский отметил, что то, те массовые акции протеста, которые в последние дни поднялись в США, ведут лишь к саморазрушению:

«Насилие — это только потери, а не приобретения. Не надо уничтожать самих себя».

В конце Папа Франциск добавил, что молится за душу Джорджа Флойда и всех, кто уже погиб на протестах в США. Отметим, что по последним данным, в этих протестах погибло уже 13 людей.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп готов разогнать активистов с помощью армии.