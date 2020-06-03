В нескольких городах Франции прошли акции протеста против полицейского насилия

Десятки тысяч людей, несмотря на пандемию коронавируса, собрались вместе на улицах Франции. Их акция была в память о Адами Траоре — темнокожем французе, который в 2016 году погиб во время задержания.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

2 июня в Париже состоялась массовая акция протеста против полицейского беспредела. Люди вышли на улицы в память о 24-летнем Адами Траоре, который в 2016 году погиб при задержании.По различным данным, только в Париже на акции собрались около 20 тысяч человек.

Участники акции провели параллели с протестами в США. Здесь, как известно, при задержании также погиб афроамериканец Джордж Флойд, после чего Америку всколыхнули массовые протесты. В Париже участники митинга держали в руках таблички с надписью «Я не могу дышать» — это слова, которые говорил Флойд в то время, как полицейский коленом сдавливал ему шею.

Позже, французская акция против насилия полицейских переросла в стычки с теми самыми полицейскими: протестующие забрасывали правоохранителей камнями и бутылками, поджигали мусорные баки. В ответ полиция стреляла в протестующих резиновыми пулями и использовала слезоточивый газ.

Помимо Парижа, массовые протесты прошли в Лилле, марселе и Лионе.

Напомним, ранее мы писали, что украинскую журналистку избили на акции протеста в США.