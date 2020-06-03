В России наступил 1905 год – Навальный сообщил о тотальном контроле населения

Российский оппозиционер Алексей Навальный продемонстрировал, как в Российской Федерации относятся к инициативным врачам. Работодатель угрожает медикам уголовным делом и докладом в правоохранительные органы.

Об этой информации сообщил сам Навальный на своей страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Круг уже замкнулся. В России наступил 1905 год. Врачи решили уведомить своего работодателя о том, что была создана профсоюзная ячейка. Работодатель дал хороший ответ. Он уведомил врачей, что сообщит о такой инициативе в правоохранительные органы, которые возбудят уголовное дело. Всякая форма самоорганизации является преступлением», — написал Навальный.

Круг замкнулся и в России наступил 1905 год. Врачи уведомляют работодателя о создании профсоюзной ячейки. Работодатель в ответ уведомляет врачей, что сообщит об этом в правоохранительные и те возбудят уголовное дело.

Любая форма самоорганизации — преступление. pic.twitter.com/lgqay0ynAv — Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020

Неизвестно, почему у работодателя была такая негативная реакция. Навальный не стал расследовать это дело, и не сообщил никаких подробностей.

Пользователи соцсетей были обескуражены данной новостью. Многие сообщили, что такой поступок является кощунством, особенно во время пандемии COVID-19. Большинство заинтересовала причина такого поступка работодателя. Теории были разные: от проблем с психикой до личных конфликтов с отдельными врачами.

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