Ситуация на фронте может резко измениться: РФ угрожает миру новейшим типом вооружения

За рубежом
Родион Власов0
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Российская Федерация создает новую угрозу для мира. Мастера разработок смертоносного оружия создали снайперскую винтовку нового поколения, которая может в корне изменить привычное понимание о дальности убойной стрельбы.

Военные РФ
Военные РФ. Фото — 24tv.ua

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Генеральный директор Lobaev Arms Владислав Лобаев обнародовал планы РФ по созданию нового типа вооружения. Представленная снайперская винтовка способна поразить цель на рекордном расстоянии в 7 километров. Новое оружие получило название DXL-5. Эксперты отмечают, что ранее максимальной дистанцией поражения являлась дальность в 4,2 километра. Прошлым рекордсменом являлась снайперская винтовка «Сумрак» производства все той же компании.

Никаких сведений о том будут ли использоваться новые разработки против Украины пока нет. Известно, что массовое производство новых снайперских винтовок запустят лишь в 2021 году, до этого времени опасная дистанция для воинов ВСУ останется прежней. Применение DXL-5 против ВСУ станет новым фактом российской агрессии.

Напомним, как сообщалось ранее, террористы «ДНР» пропиарились на детях: вызывающие заявления Пушилина и Макарова.


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