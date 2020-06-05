Ситуация на фронте может резко измениться: РФ угрожает миру новейшим типом вооружения

Российская Федерация создает новую угрозу для мира. Мастера разработок смертоносного оружия создали снайперскую винтовку нового поколения, которая может в корне изменить привычное понимание о дальности убойной стрельбы.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Генеральный директор Lobaev Arms Владислав Лобаев обнародовал планы РФ по созданию нового типа вооружения. Представленная снайперская винтовка способна поразить цель на рекордном расстоянии в 7 километров. Новое оружие получило название DXL-5. Эксперты отмечают, что ранее максимальной дистанцией поражения являлась дальность в 4,2 километра. Прошлым рекордсменом являлась снайперская винтовка «Сумрак» производства все той же компании.

Никаких сведений о том будут ли использоваться новые разработки против Украины пока нет. Известно, что массовое производство новых снайперских винтовок запустят лишь в 2021 году, до этого времени опасная дистанция для воинов ВСУ останется прежней. Применение DXL-5 против ВСУ станет новым фактом российской агрессии.

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