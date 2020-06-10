Майдана в Беларуси не допущу — Лукашенко в который раз пригрозил своим гражданам

За рубежом
Христина Качоровська0
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Накануне предстоящих выборов президента в Беларуси нынешний глава государства Александр Лукашенко всё чаще делает заявления о том, что не допустит в своей стране никаких политических протестов.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — rbc.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «БелТа«.

Александр Лукашенко на совещании с чиновниками администрации президента РБ и руководством белорусского ЦИК, заявил что не позволит дестабилизации ситуации в стране.

Политик попросил главу ЦИК рассказать о ситуации в стране и отметил, что лично следит за всем происходящим:

«Я вижу всё. Вы только не волнуйтесь… Мы готовы привести в чувство всех. Мы не допустим переворотов в Беларуси. А Майдана — тем более».

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко грозится напомнить белорусам, как в Узбекистане расстреливали протестующих.


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