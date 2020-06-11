В России пообещали «освободить» Одессу этим летом: подробности громкого заявления (видео)

Группа вооруженных бойцов опубликовала видеоролик, в котором можно заметить немало угроз по отношению к Украине. Они сообщили, что собираются «освобождать» летом 2020 года Одессу. По их заявлениям, главная миссия данных персон – борьба против «нацизма в стране».

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что видео было выложено сравнительно недавно. Его опубликовали на YouTube-канале с провокационным названием: «Вольный город Одесса». Ролик успел разойтись по каким-то причинам среди пророссийских каналов и групп в социальных сетях. На видео можно заметить, как один из провокаторов держит мачете. В то же время голос на видео был специально изменен, чтобы было невозможно его опознать.

«Сегодняшнее Одесса – это словно оккупация времен Второй мировой. Мы сможем повторить подвиг наших дедов-освободителей, и избавим город от нацистского ига!», — сообщил вооруженный боец.

В соцсетях начали говорить о том, что это могут быть обычные россияне, которые запугивают жителей Украины. Более того, некоторые даже высмеяли подобные заявления и не поверили в них. Хотя отдельные люди начали говорить о том, что Владимир Путин, возможно, вынашивает какой-то план и данное видео – это лишь инициация.

К сожалению, эксперты пока ничего не сообщили по этому поводу. Возможно, сообщение появится временем позже.

Напомним, «Нацкорпус» обьявил мобилизацию из-за Сивохо: известно, что произойдет в четверг.