Премьер-министр Великобритании попал в ДТП

За рубежом
Христина Качоровська0
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Дорожно-транспортное происшествие случилось возле здания британского парламента. Борис Джонсон как раз выезжал с территории здания.

Борис Джонсон
Борис Джонсон. Фото — vedomosti.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «The Sun«.

По данным издания, когда автомобиль с Борисом Джонсоном внутри выезжал из здания парламента, к нему под колеса бросился один из протестующих.

В результате автомобиль из конвоя резко остановился и в него врезался автомобиль охраны, который ехал сзади.

К счастью, впоследствии происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что у Джонсона из-за коронавируса возникли проблемы со зрением.


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