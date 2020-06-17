Премьер-министр Великобритании попал в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле здания британского парламента. Борис Джонсон как раз выезжал с территории здания.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «The Sun«.

По данным издания, когда автомобиль с Борисом Джонсоном внутри выезжал из здания парламента, к нему под колеса бросился один из протестующих.

В результате автомобиль из конвоя резко остановился и в него врезался автомобиль охраны, который ехал сзади.

К счастью, впоследствии происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что у Джонсона из-за коронавируса возникли проблемы со зрением.