Премьер-министр Великобритании попал в ДТП
Дорожно-транспортное происшествие случилось возле здания британского парламента. Борис Джонсон как раз выезжал с территории здания.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «The Sun«.
По данным издания, когда автомобиль с Борисом Джонсоном внутри выезжал из здания парламента, к нему под колеса бросился один из протестующих.
В результате автомобиль из конвоя резко остановился и в него врезался автомобиль охраны, который ехал сзади.
К счастью, впоследствии происшествия никто не пострадал.
Напомним, ранее мы писали, что у Джонсона из-за коронавируса возникли проблемы со зрением.
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