Стал известен масштаб парада Победы в Москве: важный анонс Кремля об особых гостях

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков обнародовал подробности подготовки к параду Победы в Москве, который состоится 24 июня. Военные из 12 стран прибыли в Россию, чтобы представить свои государства на параде и разделить радость победы над нацистской угрозой.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Уточняется, что речь идет о тех странах, которые уже выслали своих граждан в Москву и точно примут участие в параде. Так своих военных выслал Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Монголия, Сербия, Молдова, Китай, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Армения и Азербайджан.

Особо приятной новостью для РФ стало участие РБ в параде. Кремль и ранее выражал свою уверенность в том, что Беларусь поддержит парад, но Александр Лукашенко несколько затянул с ответом Кремлю. Кроме того, у Лукашенко недавно был ряд разногласий с правительством РФ, что могло привести к ухудшению отношений между Россией и Беларусью.

Стоит отметить, что Кремль отказался высылать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому и Украины нет в числе стран, которые примут участие в параде Победы. Песков ранее подчеркивал, что Зеленский негативно относится к СССР и провоцирует скандалы на данную тему.

Напомним, как сообщалось ранее, рост пенсий в июле: названы точные суммы прибавок.